Sześć dużych tajwańskich mediów zaprosiło wszystkich kandydatów na stanowisko burmistrza Tajpej do telewizyjnej debaty na temat ich programów. Wspólne zaproszenie wystosowały Liberty Times, China Television, Taiwan Television, Formosa Television, Mirror TV i Chinese Television System, informuje Taipei Times.

W oświadczeniu grupa medialna zaznaczyła, że mieszkańcy Tajpej mają prawo oceniać propozycje polityczne kandydatów oraz ich gotowość do rozliczalności poprzez otwarte i racjonalne debaty. Organizatorzy planują skoncentrować pytania na kluczowych problemach miejskich i sprawdzeniu wykonalności proponowanych polityk.

Negocjacje dotyczące formatu

Media oświadczyły, że wspólne przeprowadzenie debat umożliwi przedstawienie różnych punktów widzenia i poszerzenie tematów rozmowy. Wezwały kandydatów do przyjęcia zaproszenia na równych warunkach i poinformowały, że będą omawiać format wydarzenia, aby zapewnić jego uczciwość.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inicjatywa pojawiła się po tym, jak stacje TVBS i SETN również ogłosiły zaproszenie kandydatów do telewizyjnych debat. Burmistrz Tajpej z Kuomintangu Chiang Wan-an oraz poseł Demokratycznej Partii Postępowej Puma Shen, który kandyduje na burmistrza, już zgodzili się wziąć udział w tej dyskusji. Przedstawiciele ich sztabów odbyli spotkanie w sprawie szczegółów i uzgodnili, że spotkają się ponownie.

Stanowiska sztabów

Puma Shen oświadczył, że już podpisał porozumienie o udziale w debatach, i wyraził nadzieję, że strony szybko uzgodnią szczegóły. Chiang Wan-an nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi w sprawie udziału w debatach proponowanych przez sześć mediów, zaznaczając, że jego sztab osiągnął już porozumienie z TVBS i musi uzgodnić czas, miejsce oraz format pierwszej dyskusji.

Przedstawiciel kampanii Chianga, poseł Kuomintangu Lo Chih-chiang, powiedział, że sztab z zadowoleniem przyjmuje organizację debat przez media i jest gotowy na kilka takich wydarzeń, w tym współorganizowanych przez kilka redakcji. Jednocześnie poinformował o braku zgody na propozycję sztabu Shena, aby najpierw określić łączną liczbę debat, a dopiero potem wyznaczyć datę pierwszej.

Czytaj nas na