Шесть крупных СМИ Тайваня пригласили всех кандидатов на должность мэра Тайбэя на телевизионные дебаты об их программах. Совместное приглашение распространили Liberty Times, China Television, Taiwan Television, Formosa Television, Mirror TV и Chinese Television System, сообщает Taipei Times.

В заявлении медиагруппа отметила, что жители Тайбэя имеют право оценивать политические предложения кандидатов и их готовность к подотчетности через открытые и рациональные дебаты. Организаторы планируют сосредоточить вопросы на ключевых городских проблемах и проверке осуществимости предложенных политик.

Переговоры о формате

СМИ заявили, что совместное проведение дебатов позволит представить разные точки зрения и расширить темы разговора. Они призвали кандидатов принять приглашение на равных условиях и сообщили, что будут обсуждать формат мероприятия, чтобы обеспечить его справедливость.

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Инициатива появилась после того, как телеканалы TVBS и SETN также объявили о приглашении кандидатов на телевизионные дебаты. Мэр Тайбэя от Гоминьдана Цзян Ваньань и депутат от Демократической прогрессивной партии Пума Шэнь, который баллотируется на должность мэра, уже согласились принять участие в этой дискуссии. Представители их штабов провели встречу по деталям и договорились встретиться снова.

Позиции штабов

Пума Шэнь заявил, что уже подписал соглашение об участии в дебатах, и выразил надежду, что стороны быстро согласуют детали. Цзян Ваньань не дал однозначного ответа относительно участия в дебатах, которые предлагают шесть СМИ, отметив, что его штаб уже достиг договоренности с TVBS и должен согласовать время, место и формат первой дискуссии.

Представитель кампании Цзяна, депутат Гоминьдана Ло Чжи-цян, сказал, что штаб приветствует организацию дебатов СМИ и готов к нескольким таким мероприятиям, в том числе совместно организованным несколькими редакциями. В то же время он сообщил о несогласии с предложением штаба Шэня сначала определить общее количество дебатов, а уже затем назначать дату первых.

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