Шесть тайваньских СМИ пригласили кандидатов в мэры Тайбэя на дебаты — Taipei Times
Шесть крупных СМИ Тайваня пригласили всех кандидатов на должность мэра Тайбэя на телевизионные дебаты об их программах. Совместное приглашение распространили Liberty Times, China Television, Taiwan Television, Formosa Television, Mirror TV и Chinese Television System, сообщает Taipei Times.
В заявлении медиагруппа отметила, что жители Тайбэя имеют право оценивать политические предложения кандидатов и их готовность к подотчетности через открытые и рациональные дебаты. Организаторы планируют сосредоточить вопросы на ключевых городских проблемах и проверке осуществимости предложенных политик.
Переговоры о формате
СМИ заявили, что совместное проведение дебатов позволит представить разные точки зрения и расширить темы разговора. Они призвали кандидатов принять приглашение на равных условиях и сообщили, что будут обсуждать формат мероприятия, чтобы обеспечить его справедливость.
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Инициатива появилась после того, как телеканалы TVBS и SETN также объявили о приглашении кандидатов на телевизионные дебаты. Мэр Тайбэя от Гоминьдана Цзян Ваньань и депутат от Демократической прогрессивной партии Пума Шэнь, который баллотируется на должность мэра, уже согласились принять участие в этой дискуссии. Представители их штабов провели встречу по деталям и договорились встретиться снова.
Позиции штабов
Пума Шэнь заявил, что уже подписал соглашение об участии в дебатах, и выразил надежду, что стороны быстро согласуют детали. Цзян Ваньань не дал однозначного ответа относительно участия в дебатах, которые предлагают шесть СМИ, отметив, что его штаб уже достиг договоренности с TVBS и должен согласовать время, место и формат первой дискуссии.
Представитель кампании Цзяна, депутат Гоминьдана Ло Чжи-цян, сказал, что штаб приветствует организацию дебатов СМИ и готов к нескольким таким мероприятиям, в том числе совместно организованным несколькими редакциями. В то же время он сообщил о несогласии с предложением штаба Шэня сначала определить общее количество дебатов, а уже затем назначать дату первых.