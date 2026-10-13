六家台湾大型媒体邀请所有台北市长候选人参加就其政纲举行的电视辩论。Liberty Times、China Television、Taiwan Television、Formosa Television、Mirror TV和Chinese Television System联合发出邀请，据《台北时报》报道。

该媒体集团在声明中表示，台北市民有权通过公开和理性的辩论，评估候选人的政策主张及其接受问责的意愿。组织方计划将问题聚焦于关键城市议题，并检验所提政策的可行性。

就形式进行协商

媒体表示，联合举办辩论将有助于呈现不同观点，并扩大讨论的话题。它们呼吁候选人在平等条件下接受邀请，并称将讨论活动形式，以确保其公平性。

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此前，电视台TVBS和SETN也宣布邀请候选人参加电视辩论。国民党的台北市长蒋万安，以及正在竞选市长的民主进步党立法委员沈伯洋，均已同意参加这场讨论。双方竞选团队的代表已就细节举行会面，并同意再次会面。

竞选团队的立场

沈伯洋表示，他已经签署参加辩论的协议，并希望各方能迅速就细节达成一致。对于六家媒体提议的辩论，蒋万安没有给出明确答复，并指出其竞选团队已与TVBS达成协议，仍需协调首场讨论的时间、地点和形式。

蒋万安竞选团队代表、国民党立法委员罗智强表示，该团队欢迎媒体组织辩论，并准备参加多场此类活动，包括由多家编辑部联合组织的活动。同时，他表示不同意沈伯洋团队提出的先确定辩论总场次、再确定首场日期的建议。

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