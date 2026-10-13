W Boliwii pełniący obowiązki prokuratora generalnego José Armando Urioste ogłosił wstępne śledztwo wobec byłego prezydenta Evo Moralesa. Dotyczy ono możliwego udziału w zabójstwie, okrutnym traktowaniu, torturach i bezprawnym pozbawieniu wolności w sprawie policyjnego nalotu z 2009 roku w mieście Santa Cruz, poinformował The Guardian.

Nalot na hotel w Santa Cruz

Podczas policyjnego nalotu na hotel 17 lat temu zginęli Eduardo Rózsa Flores, obywatel Boliwii i Chorwacji, Irlandczyk Michael Dwyer oraz Árpád Magyarosi, obywatel Węgier i Rumunii. Przeżyło dwóch innych cudzoziemców — Mario Tadić, obywatel Boliwii i Chorwacji, oraz Węgier Elöd Tóásó. Po zatrzymaniu twierdzili, że byli torturowani.

Administracja Moralesa, która sprawowała wówczas władzę, twierdziła, że Rózsa Flores stał na czele ruchu separatystycznego, rzekomo finansowanego przez prawicowych przedstawicieli elity gospodarczej Santa Cruz. Podczas oficjalnej wizyty w Wenezueli Morales powiedział dziennikarzom, że nakazał zatrzymanie cudzoziemców, których nazwał „najemnikami”.

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List do Sądu Najwyższego

Urioste, który pełni tę funkcję zaledwie od tygodnia, poinformował w liście do Sądu Najwyższego, że władze zbierają dowody przeciwko Moralesowi i jego byłemu wiceprezydentowi Álvaro Garcíi Linerze. Podstawą śledztwa była skarga prawicowych ustawodawców Tomasy Yarhui i Rodriga Antonio.

Krewni zabitych i poszkodowani zwrócili się do Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka. W 2021 roku uznała ona, że rząd Boliwii naruszył prawa człowieka. Morales i García Linera nie skomentowali nowego śledztwa.

Evo Morales, pierwszy przedstawiciel ludności rdzennej na stanowisku prezydenta Boliwii, obecnie ukrywa się przed dwoma obowiązującymi nakazami aresztowania. Jeden z nich jest związany z jego domniemaną rolą w masowych protestach, które w tym roku sparaliżowały kraj na 53 dni. Drugi dotyczy oskarżenia o handel osobą małoletnią, z którą, jak podają media, ma córkę. Morales zaprzecza zarzutom.

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