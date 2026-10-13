В Боливии исполняющий обязанности генерального прокурора Хосе Армандо Уриосте объявил о предварительном расследовании в отношении бывшего президента Эво Моралеса. Речь идет о возможной причастности к убийству, жестокому обращению, пыткам и незаконному лишению свободы по делу о полицейском рейде 2009 года в городе Санта-Крус, сообщает The Guardian.

Рейд в отеле Санта-Круса

Во время рейда полиции в отеле 17 лет назад погибли Эдуардо Рожа Флорес, гражданин Боливии и Хорватии, ирландец Майкл Двайер и Арпад Мадьярози, гражданин Венгрии и Румынии. Еще двое иностранцев — гражданин Боливии и Хорватии Марио Тадич и венгр Элед Тоасо — выжили. После задержания они заявляли, что подверглись пыткам.

Администрация Моралеса, находившаяся тогда у власти, утверждала, что Рожа Флорес возглавлял сепаратистское движение, которое якобы финансировали правые представители экономической элиты Санта-Круса. Во время официального визита в Венесуэлу Моралес заявил журналистам, что приказал задержать иностранцев, которых назвал «наемниками».

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Письмо в Верховный суд

Уриосте, занимающий эту должность всего неделю, сообщил в письме в Верховный суд, что власти собирают доказательства против Моралеса и его бывшего вице-президента Альваро Гарсии Линеры. Основанием для расследования стала жалоба правых законодателей Томасы Ярхуи и Родриго Антонио.

Родственники погибших и пострадавшие обращались в Межамериканскую комиссию по правам человека. В 2021 году она пришла к выводу, что правительство Боливии нарушило права человека. Моралес и Гарсия Линера не комментировали новое расследование.

Эво Моралес, первый представитель коренных народов на посту президента Боливии, сейчас скрывается от двух действующих ордеров на арест. Один из них связан с его предполагаемой ролью в массовых протестах, которые в этом году парализовали страну на 53 дня. Другой касается обвинения в торговле несовершеннолетней, с которой у него, как сообщается, есть дочь. Моралес отрицает обвинения.

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