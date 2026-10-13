В Мексике смерть основателя картеля «Халиско — новое поколение» (CJNG) Немесио Рубена Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, не привела к масштабному распаду группировки. В то же время в структуре CJNG могло произойти определенное ослабление, говорится в отчете Overseas Security Advisory Council (OSAC), о котором сообщает Mexico News Daily.

Эль Менчо, основатель и бывший глава CJNG, получил смертельные ранения во время операции мексиканских военных в штате Халиско 22 февраля. В первые часы после операции члены картеля устанавливали дорожные блокпосты и поджигали транспорт и предприятия в различных штатах страны.

Признаков борьбы за лидерство не выявили

В OSAC отметили, что операцию против Эль Менчо можно рассматривать как попытку ослабить преступную организацию путем устранения ее лидера. В то же время аналитики предположили, что из-за постоянной угрозы ареста повседневная деятельность CJNG еще при его жизни начала функционировать без его прямого руководства.

По оценке OSAC, бренд CJNG мог стать для участников сети важнее личной лояльности Эль Менчо. Совет также не зафиксировал значительной насильственной борьбы за руководство картелем после его смерти. Некоторые источники, в частности Государственный департамент США, называют новым лидером CJNG пасынка Эль Менчо Хуана Карлоса Валенсию Гонсалеса. Другие оценки свидетельствуют, что картель может опираться на сеть нескольких влиятельных региональных лидеров.

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Аресты и показатели убийств

OSAC указывает, что после февраля CJNG не осуществлял масштабных атак или территориальных наступлений. По мнению совета, это может свидетельствовать о структурном ослаблении группировки, хотя она продолжает действовать во многих регионах Мексики. В марте жители штата Мичоакан сообщали о возобновлении атак с применением дронов, также поступала информация о возобновлении противостояния CJNG с фракцией Mayiza картеля Синалоа.

Мексиканские силовики продолжают задерживать предполагаемых членов CJNG. В августе министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч сообщил о задержании 32 человек во время операций в штатах Идальго, Халиско и Мичоакан. OSAC также отметил аресты руководства группировки Cuinis, которую назвал посредником CJNG в отмывании средств, а также замораживание счетов и активов, связанных с картелем и его участниками.

По данным федерального правительства, за первые восемь месяцев 2026 года число убийств в штате Халиско сократилось на 39,6% в годовом выражении, а в Мичоакане — на 40,5%. В то же время оба штата остались среди 11 штатов Мексики с наибольшим общим числом убийств в январе—августе.

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