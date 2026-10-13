在墨西哥，“哈利斯科新一代”贩毒集团（CJNG）创始人内梅西奥·鲁本·奥塞格拉·塞万提斯（绰号“埃尔·门乔”）的死亡，并未导致该组织大规模瓦解。不过，据海外安全咨询委员会（OSAC）的一份报告，CJNG的组织结构可能出现了一定程度的削弱，Mexico News Daily报道称。

CJNG创始人及前领导人“埃尔·门乔”于2月22日在墨西哥军方于哈利斯科州开展的一次行动中受致命伤。行动后的最初几个小时内，贩毒集团成员在该国多个州设置路障，并焚烧车辆和企业。

未发现争夺领导权的迹象

OSAC指出，针对“埃尔·门乔”的行动可被视为试图通过清除其领导人来削弱这一犯罪组织。与此同时，分析人士推测，由于持续面临被捕威胁，CJNG的日常活动在他生前就已开始脱离其直接领导而运作。

OSAC评估认为，对该网络成员而言，CJNG这一品牌可能已比对“埃尔·门乔”的个人忠诚更为重要。该委员会还未记录到他死后围绕贩毒集团领导权展开的重大暴力斗争。一些消息来源，包括美国国务院，将“埃尔·门乔”的继子胡安·卡洛斯·瓦伦西亚·冈萨雷斯称为CJNG的新领导人。其他评估显示，该贩毒集团可能依靠由数名有影响力的地区领导人组成的网络。

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逮捕行动与凶杀数据

OSAC表示，自2月以来，CJNG没有发动大规模袭击或领土攻势。该委员会认为，这可能表明该组织在结构上有所削弱，尽管它仍在墨西哥许多地区活动。3月，米却肯州居民报告称无人机袭击再度发生，同时还有消息称，CJNG与锡那罗亚贩毒集团Mayiza派系之间的对抗重新出现。

墨西哥安全部队继续拘留涉嫌CJNG成员。8月，墨西哥安全部长奥马尔·加西亚·哈尔富奇表示，在伊达尔戈州、哈利斯科州和米却肯州的行动中，已有32人被拘留。OSAC还提到，对Cuinis组织领导层的逮捕；该委员会称该组织是CJNG洗钱的中间人。此外，与该贩毒集团及其成员有关的账户和资产也被冻结。

根据联邦政府数据，2026年前八个月，哈利斯科州的凶杀案数量同比下降39.6%，米却肯州下降40.5%。与此同时，这两个州仍位列1月至8月期间凶杀案总数最高的墨西哥11个州之中。

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