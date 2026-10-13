玻利维亚代理总检察长何塞·阿曼多·乌里奥斯特宣布，对前总统埃沃·莫拉莱斯展开初步调查。调查涉及其可能在2009年圣克鲁斯市警察突袭行动案件中参与谋杀、残酷对待、酷刑和非法剥夺自由，《卫报》报道。

圣克鲁斯酒店突袭

17年前，警方突袭一家酒店时，拥有玻利维亚和克罗地亚国籍的爱德华多·罗扎·弗洛雷斯、爱尔兰人迈克尔·德怀尔以及拥有匈牙利和罗马尼亚国籍的阿尔帕德·马扎罗西被杀。另有两名外国人幸存——拥有玻利维亚和克罗地亚国籍的马里奥·塔迪奇，以及匈牙利人埃洛德·托阿索。被拘留后，他们称自己遭受了酷刑。

当时执政的莫拉莱斯政府声称，罗扎·弗洛雷斯领导了一个分离主义运动，据称该运动由圣克鲁斯经济精英中的右翼人士资助。莫拉莱斯在对委内瑞拉进行正式访问期间告诉记者，他下令拘留这些被他称为“雇佣兵”的外国人。

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致最高法院的信

乌里奥斯特上任仅一周，他在致最高法院的信中表示，当局正在收集针对莫拉莱斯及其前副总统阿尔瓦罗·加西亚·利内拉的证据。调查源于右翼立法者托马萨·亚尔维和罗德里戈·安东尼奥提出的申诉。

遇难者亲属和受害者曾向美洲人权委员会申诉。该委员会于2021年认定，玻利维亚政府侵犯了人权。莫拉莱斯和加西亚·利内拉没有评论这项新调查。

埃沃·莫拉莱斯是首位担任玻利维亚总统的原住民人士，目前正躲避两项有效逮捕令。其中一项与他涉嫌在今年导致该国瘫痪53天的大规模抗议活动中所扮演的角色有关。另一项涉及被控贩运一名未成年人，据报道他与该未成年人育有一名女儿。莫拉莱斯否认相关指控。

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