Болівія почала розслідування щодо експрезидента Моралеса — The Guardian

У Болівії виконувач обов’язків генерального прокурора Хосе Армандо Уріосте оголосив про попереднє розслідування щодо колишнього президента Ево Моралеса. Йдеться про можливу причетність до вбивства, жорстокого поводження, тортур і незаконного позбавлення волі у справі про поліцейський рейд 2009 року в місті Санта-Крус, повідомляє The Guardian.

Рейд у готелі Санта-Круса

Під час рейду поліції до готелю 17 років тому загинули Едуардо Рожа Флорес, громадянин Болівії та Хорватії, ірландець Майкл Дваєр та Арпад Мадярозі, громадянин Угорщини й Румунії. Ще двоє іноземців — громадянин Болівії та Хорватії Маріо Тадич і угорець Елед Тоасо — вижили. Після затримання вони заявляли, що зазнали тортур.

Адміністрація Моралеса, яка тоді перебувала при владі, стверджувала, що Рожа Флорес очолював сепаратистський рух, який нібито фінансували праві представники економічної еліти Санта-Круса. Під час офіційного візиту до Венесуели Моралес заявляв журналістам, що наказав затримати іноземців, яких назвав «найманцями».

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Лист до Верховного суду

Уріосте, який обіймає посаду лише тиждень, у листі до Верховного суду повідомив, що влада збирає докази проти Моралеса та його колишнього віцепрезидента Альваро Гарсії Лінери. Підставою для розслідування стала скарга правих законодавців Томаси Ярхуї та Родріго Антоніо.

Родичі загиблих і потерпілі зверталися до Міжамериканської комісії з прав людини. У 2021 році вона дійшла висновку, що уряд Болівії порушив права людини. Моралес і Гарсія Лінера не коментували нове розслідування.

Ево Моралес, перший представник корінних народів на посаді президента Болівії, нині переховується від двох чинних ордерів на арешт. Один із них пов’язаний із його ймовірною роллю в масових протестах, що цього року паралізували країну на 53 дні. Інший стосується звинувачення в торгівлі неповнолітньою особою, з якою він, за повідомленнями, має доньку. Моралес заперечує звинувачення.

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