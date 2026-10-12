FTC выплатит пользователям Cleo AI более 15,8 млн долларов — The Hill

В США Федеральная торговая комиссия (FTC) распределит более 15,8 млн долларов среди более чем 2,1 млн пользователей приложения для денежных авансов Cleo AI. Выплаты связаны с урегулированием претензий регулятора относительно вводящих в заблуждение заявлений компании о суммах и сроках получения авансов, а также подписок, которые было сложно отменить.

Претензии регулятора

Как сообщает The Hill, в жалобе, поданной в прошлом году, FTC утверждала, что Cleo вводила клиентов в заблуждение относительно скорости доступа к средствам и суммы аванса. По данным ведомства, сервис сообщал пользователям о возможности получить «сотни долларов», хотя почти никто не получал суммы, близкие к рекламируемым.

FTC также обвинила Cleo в скрытых комиссиях за авансы в тот же день или мгновенные авансы. При этом такие переводы, по утверждению регулятора, часто поступали лишь на следующий день. В марте Cleo согласилась выплатить 17 млн долларов для урегулирования претензий, не признавая нарушений.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кому поступят средства

Ожидается, что выплаты получат 2 124 796 клиентов Cleo AI, которые платили за соответствующие мгновенные авансы. Пользователям должны направить электронное письмо с адреса [email protected] до 26 октября, если они еще не получили такого уведомления.

FTC планирует начать отправлять выплаты через PayPal с 27 октября. Регулятор призвал получателей активировать выплату в течение 30 дней. Точный размер индивидуальной компенсации не назван, однако при равном распределении более 15,8 млн долларов между всеми получателями он составил бы чуть менее 7,50 доллара.

Читай нас в