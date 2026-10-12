В штате Миннесота, США, общественные организации проводят тренинги для жителей, которые готовятся реагировать на возможные попытки помешать голосованию во время промежуточных выборов 3 ноября. Участников учат создавать сети связи в своих районах и действовать в случае распространения ложной информации о правилах голосования или появления федеральных офицеров на избирательных участках, сообщает CBC.

Последствия операции ICE

Тренинги проходят примерно через девять месяцев после Operation Metro Surge — масштабной иммиграционной операции администрации президента США Дональда Трампа. По данным CBC, в Миннесоту прибыли около 3 тысяч федеральных иммиграционных офицеров, которые задержали приблизительно 4 тысячи человек. Во время операции они также сталкивались с местными жителями, пытавшимися им противодействовать.

В январе федеральные офицеры с разницей в несколько недель застрелили двух граждан США — Рене Гуд и Алекса Претти. CBC сообщает, что впоследствии это привело к отстранению от должностей двух высокопоставленных чиновников в сфере иммиграции: главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм и командующего Пограничным патрулем Грегори Бовино.

Во время операции жители Миннеаполиса документировали рейды ICE на телефоны, использовали свистки для предупреждения соседей, перекрывали движение транспорта, чтобы замедлить офицеров, а также создавали зашифрованные групповые чаты.

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Опасения относительно вмешательства в голосование

Государственный секретарь Миннесоты Стив Саймон заявил, что ранее ему не приходилось серьезно готовиться к сценарию, при котором федеральное правительство может вмешаться в свободу голосования. Он проводит встречи с коллегами из других штатов, чтобы рассмотреть возможные варианты развития событий.

Администрация Трампа пыталась ввести ограничения для голосования по почте, однако Верховный суд их отменил. Президент также не исключал направления на избирательные участки федеральных офицеров, в частности сотрудников ФБР и ICE.

Влияние на сенатскую кампанию

Политолог Университета Миннесоты Ларри Джейкобс считает, что штат может сыграть важную роль в борьбе за контроль над Сенатом. По его словам, гонка между кандидаткой от Республиканской партии Микеле Тафоей и вице-губернатором штата, демократкой Пегги Фланаган, остается конкурентной.

Джейкобс предположил, что иммиграционная политика и Operation Metro Surge могут повлиять на мобилизацию избирателей из сообществ, затронутых рейдами. В частности, в Миннесоте проживает крупнейшая сомалийская община в США, а ее представители традиционно активно участвуют в выборах.

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