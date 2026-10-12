美国明尼苏达州的民间组织正在为居民举行培训，帮助他们准备应对11月3日中期选举期间可能出现的阻碍投票企图。参与者学习在所在社区建立通信网络，并在传播有关投票规则的虚假信息或联邦官员出现在投票站时采取行动，CBC报道称。

ICE行动的后果

这些培训在美国总统唐纳德·特朗普政府开展大规模移民行动“Metro Surge行动”约九个月后举行。据CBC报道，约3,000名联邦移民官员抵达明尼苏达州，拘留了约4,000人。在行动期间，他们还遭遇了试图阻止他们的当地居民。

1月，联邦官员在相隔数周的时间内枪杀了两名美国公民——蕾妮·古德和亚历克斯·普雷蒂。CBC报道称，这随后导致两名移民事务高级官员被免职：国土安全部部长克里斯蒂·诺姆和边境巡逻队指挥官格雷戈里·博维诺。

行动期间，明尼阿波利斯居民用手机记录ICE突袭行动，使用哨子警告邻居，阻断交通以拖慢官员，并建立加密群聊。

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对干预投票的担忧

明尼苏达州州务卿史蒂夫·西蒙表示，他此前不必认真准备联邦政府可能干预投票自由的情景。他正在与其他州的同事举行会议，以研究可能出现的事态发展。

特朗普政府曾试图对邮寄投票施加限制，但最高法院推翻了这些限制。总统也没有排除向投票站派遣联邦官员的可能性，其中包括联邦调查局和ICE人员。

对参议院竞选的影响

明尼苏达大学政治学家拉里·雅各布斯认为，该州可能在争夺参议院控制权的斗争中发挥重要作用。据他称，共和党候选人米歇尔·塔福亚与该州民主党籍副州长佩吉·弗拉纳根之间的竞选仍具有竞争性。

雅各布斯推测，移民政策和“Metro Surge行动”可能影响受突袭行动影响社区的选民动员。尤其是，明尼苏达州拥有美国最大的索马里社区，其成员传统上积极参与选举。

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