W stanie Minnesota w USA organizacje społeczne prowadzą szkolenia dla mieszkańców, którzy przygotowują się do reagowania na możliwe próby zakłócenia głosowania podczas wyborów uzupełniających 3 listopada. Uczestnicy uczą się tworzyć sieci komunikacji w swoich dzielnicach i działać w razie rozpowszechniania fałszywych informacji o zasadach głosowania lub pojawienia się federalnych funkcjonariuszy w lokalach wyborczych, informuje CBC.

Konsekwencje operacji ICE

Szkolenia odbywają się około dziewięciu miesięcy po Operation Metro Surge — zakrojonej na szeroką skalę operacji imigracyjnej administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Według CBC do Minnesoty przybyło około 3 tys. federalnych funkcjonariuszy imigracyjnych, którzy zatrzymali około 4 tys. osób. Podczas operacji spotkali się również z miejscowymi mieszkańcami, którzy próbowali im przeciwdziałać.

W styczniu federalni funkcjonariusze w odstępie kilku tygodni zastrzelili dwóch obywateli USA — Renee Good i Alexa Prettiego. CBC podaje, że później doprowadziło to do odwołania ze stanowisk dwojga wysokich rangą urzędników ds. imigracji: szefowej Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem i dowódcy Straży Granicznej Gregory’ego Bovino.

Podczas operacji mieszkańcy Minneapolis dokumentowali naloty ICE telefonami, używali gwizdków, aby ostrzegać sąsiadów, blokowali ruch drogowy, by spowolnić funkcjonariuszy, a także tworzyli zaszyfrowane czaty grupowe.

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Obawy dotyczące ingerencji w głosowanie

Sekretarz stanu Minnesoty Steve Simon oświadczył, że wcześniej nie musiał poważnie przygotowywać się na scenariusz, w którym rząd federalny mógłby ingerować w swobodę głosowania. Organizuje spotkania z kolegami z innych stanów, aby rozważyć możliwy rozwój wydarzeń.

Administracja Trumpa próbowała wprowadzić ograniczenia dotyczące głosowania korespondencyjnego, jednak Sąd Najwyższy je uchylił. Prezydent nie wykluczał również skierowania do lokali wyborczych federalnych funkcjonariuszy, w tym pracowników FBI i ICE.

Wpływ na kampanię do Senatu

Politolog z Uniwersytetu Minnesoty Larry Jacobs uważa, że stan może odegrać ważną rolę w walce o kontrolę nad Senatem. Jak zaznaczył, wyścig między kandydatką Partii Republikańskiej Michele Tafoyą a demokratyczną wicegubernatorką stanu Peggy Flanagan pozostaje wyrównany.

Jacobs przypuszcza, że polityka imigracyjna i Operation Metro Surge mogą wpłynąć na mobilizację wyborców ze społeczności dotkniętych nalotami. W szczególności Minnesota ma największą społeczność somalijską w USA, a jej przedstawiciele tradycyjnie aktywnie uczestniczą w wyborach.

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