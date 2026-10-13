W Korei Północnej otwarto nowe Muzeum Rewolucji Obrony Narodowej, w którym prezentowany jest szeroki wachlarz uzbrojenia — od osobistego wyposażenia wojskowych po drony i rakiety. W ceremonii uczestniczył przywódca KRLD Kim Dzong Un.

Ekspozycja z nowymi rakietami

Według Korea Herald, wśród prezentowanych eksponatów znajdują się będąca w trakcie rozwoju międzykontynentalna rakieta balistyczna Hwasong-20, nowa rakieta balistyczna odpalana z okrętów podwodnych, a także 600-milimetrowe superwielkie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe.

O otwarciu muzeum poinformowała państwowa Koreańska Centralna Agencja Telegraficzna. Ceremonia odbyła się w niedzielę z okazji 81. rocznicy założenia Partii Pracy Korei, obchodzonej 10 października.

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Wizyta Kim Dzong Una

Kim Dzong Un zwiedził muzeum wraz z sekretarzami Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei oraz dowódcami ministerstwa obrony narodowej KRLD. W wydarzeniu uczestniczyły również jego żona i córka Ju Ae.

Północnokoreański przywódca nazwał nowe muzeum rewolucyjnym dorobkiem, który, jak stwierdził, może posiadać jedynie Partia Pracy Korei, a także cennym pomnikiem, który może zbudować wyłącznie silne państwo i naród zdolny do obrony. Oświadczył również, że partia jest zobowiązana rozwijać przemysł obronny do najpotężniejszego poziomu na świecie. W komunikacie podano, że kraj będzie nadal rozwijał uzbrojenie oparte na ideologii Dżucze. Dżucze, oznaczające samodzielność, jest centralną ideologią reżimu KRLD.

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