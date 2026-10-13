КНДР відкрила музей з ракетою Хвасон-20 — Korea Herald

У Північній Кореї відкрили новий Музей революції національної оборони, у якому експонують широкий спектр озброєнь — від особистого спорядження військових до безпілотників і ракет. На церемонії був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.

Експозиція з новими ракетами

За даними Korea Herald, серед представлених зразків є міжконтинентальна балістична ракета Хвасон-20, яка перебуває в розробці, нова балістична ракета для підводних човнів, а також 600-міліметрові надвеликі реактивні системи залпового вогню.

Про відкриття музею повідомило державне Корейське центральне телеграфне агентство. Церемонія відбулася у неділю з нагоди 81-ї річниці заснування Трудової партії Кореї, яку відзначають 10 жовтня.

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Візит Кім Чен Ина

Кім Чен Ин оглянув музей разом із секретарями Центрального комітету Трудової партії Кореї та командувачами міністерства національної оборони КНДР. На заході також були його дружина і донька Чу Е.

Північнокорейський лідер назвав новий музей революційним надбанням, яке, за його словами, може мати лише Трудова партія Кореї, а також цінним пам’ятником, який спроможні збудувати лише сильна держава та народ, здатні захистити себе. Він також заявив, що партія зобов’язана розвивати оборонну промисловість до найпотужнішого рівня у світі. У повідомленні йдеться, що країна продовжуватиме розробляти озброєння, засноване на ідеології чучхе. Чучхе, що означає самостійність, є центральною ідеологією режиму КНДР.

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