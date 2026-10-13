В Северной Корее открыли новый Музей революции национальной обороны, в котором выставлен широкий спектр вооружений — от личного снаряжения военных до беспилотников и ракет. На церемонии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Экспозиция с новыми ракетами

По данным Korea Herald, среди представленных образцов есть находящаяся в разработке межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20», новая баллистическая ракета для подводных лодок, а также 600-миллиметровые сверхкрупные реактивные системы залпового огня.

Об открытии музея сообщило государственное Корейское центральное телеграфное агентство. Церемония состоялась в воскресенье по случаю 81-й годовщины основания Трудовой партии Кореи, которую отмечают 10 октября.

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Визит Ким Чен Ына

Ким Чен Ын осмотрел музей вместе с секретарями Центрального комитета Трудовой партии Кореи и командующими министерства национальной обороны КНДР. На мероприятии также присутствовали его жена и дочь Чу Э.

Северокорейский лидер назвал новый музей революционным достоянием, которым, по его словам, может обладать только Трудовая партия Кореи, а также ценным памятником, который способны построить лишь сильное государство и народ, умеющие защитить себя. Он также заявил, что партия обязана развивать оборонную промышленность до самого мощного уровня в мире. В сообщении говорится, что страна продолжит разрабатывать вооружения, основанные на идеологии чучхе. Чучхе, означающая самостоятельность, является центральной идеологией режима КНДР.

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