Окружная прокуратура в Варшаве зарегистрировала материалы и начала проверочные действия в отношении депутата и бывшего заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака. Как сообщила прокуратура, проверка касается возможного принуждения к определенному поведению и предоставления одурманивающих средств.

Материалы зарегистрировали по собственной инициативе

По данным Interia, прокуратура зарегистрировала материалы по этому делу по собственной инициативе. Основанием стали сообщения СМИ о поведении политика.

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Сообщение Kanal Zero и реакция клуба

В пятницу Kanal Zero сообщил, что бывшие сотрудницы обвиняют Колодзейчака в агрессивном и насильственном поведении, а также в склонении к употреблению вещества, которое он якобы представлял как кокаин. Издание отметило, что политик отверг эти утверждения и назвал их клеветой.

Позднее в тот же день глава парламентского клуба «Гражданской коалиции» Збигнев Конвиньский заявил, что права Колодзейчака как члена клуба были немедленно приостановлены. Министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек, комментируя сообщение прокуратуры, заявил, что она действует по собственной инициативе при наличии подозрения в совершении преступления, независимо от должности или фамилии человека.

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