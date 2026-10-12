Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarejestrowała materiały i rozpoczęła czynności sprawdzające wobec posła oraz byłego wiceministra rolnictwa Polski Michała Kołodziejczaka. Jak poinformowała prokuratura, sprawdzenie dotyczy możliwego zmuszania do określonego zachowania oraz udzielania środków odurzających.

Materiały zarejestrowano z własnej inicjatywy

Według Interii, prokuratura zarejestrowała materiały w tej sprawie z własnej inicjatywy. Podstawą były doniesienia medialne dotyczące zachowania polityka.

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Doniesienia Kanal Zero i reakcja klubu

W piątek Kanal Zero poinformował, że byłe współpracownice oskarżają Kołodziejczaka o agresywne i przemocowe zachowanie, a także o nakłanianie do zażycia substancji, którą miał rzekomo przedstawiać jako kokainę. Medium zaznaczyło, że polityk zaprzeczył tym twierdzeniom i nazwał je oszczerstwem.

Później tego samego dnia przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński oświadczył, że prawa Kołodziejczaka jako członka klubu zostały natychmiast zawieszone. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, komentując komunikat prokuratury, oświadczył, że działa ona z własnej inicjatywy w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, niezależnie od stanowiska czy nazwiska danej osoby.

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