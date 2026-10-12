У Польщі прокуратура почала перевірку щодо ексзаступника міністра Колодзейчака — Interia

Окружна прокуратура у Варшаві зареєструвала матеріали та почала перевірочні дії щодо депутата й колишнього заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака. Як повідомила прокуратура, перевірка стосується можливого примушування до певної поведінки та надання одурманювальних засобів.

Матеріали зареєстрували за власною ініціативою

За повідомленням Interia, матеріали в цій справі прокуратура зареєструвала за власною ініціативою. Підставою стали медійні повідомлення про поведінку політика.

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Повідомлення Kanal Zero та реакція клубу

У п’ятницю Kanal Zero повідомив, що колишні співробітниці звинувачують Колодзейчака в агресивній і насильницькій поведінці, а також у схилянні до вживання речовини, яку він нібито представляв як кокаїн. Видання зазначило, що політик заперечив ці твердження та назвав їх наклепом.

Пізніше того дня голова парламентського клубу «Громадянської коаліції» Збігнєв Конвінський заявив, що права Колодзейчака як члена клубу негайно призупинили. Міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек, коментуючи повідомлення прокуратури, заявив, що вона діє за власною ініціативою за наявності підозри у вчиненні злочину, незалежно від посади чи прізвища людини.

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