Центральный банк Сирии сообщил, что выдал первый за 14 лет аккредитив для соглашения о поставках нефтепродуктов между Syrian Petroleum Company и Saudi Aramco. Операцию организовали в координации с крупным американским банком, название которого не раскрывается.

Финансирование импорта нефти

По данным Jerusalem Post, операция открывает канал для финансирования импорта нефти и проведения платежей через официальную банковскую систему. Издание отмечает, что этот шаг является этапом восстановления доступа Сирии к международным банковским каналам после отмены санкций США и исключения страны из списка государств — спонсоров терроризма.

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Договоренности Саудовской Аравии

Отдельно министр энергетики Саудовской Аравии подписал три меморандума о взаимопонимании с Кувейтом, Катаром и Египтом для усиления сотрудничества в энергетической сфере, сообщило Саудовское государственное информационное агентство.

Договоренность с Катаром устанавливает рамки сотрудничества в нефтяной отрасли, сфере природного газа и нефтехимии. Она также предусматривает изучение совместных возможностей развития трубопроводов для транспортировки и экспорта.

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