Bank Centralny Syrii poinformował, że wydał pierwszy od 14 lat akredytyw dla umowy o dostawach produktów naftowych między Syrian Petroleum Company a Saudi Aramco. Operację zorganizowano w koordynacji z dużym amerykańskim bankiem, którego nazwy nie ujawniono.

Finansowanie importu ropy

Według Jerusalem Post operacja otwiera kanał finansowania importu ropy i realizacji płatności za pośrednictwem oficjalnego systemu bankowego. Gazeta zaznacza, że krok ten jest etapem przywracania Syrii dostępu do międzynarodowych kanałów bankowych po zniesieniu sankcji USA i usunięciu kraju z listy państw sponsorujących terroryzm.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Porozumienia Arabii Saudyjskiej

Osobno minister energii Arabii Saudyjskiej podpisał trzy memoranda o porozumieniu z Kuwejtem, Katarem i Egiptem w celu wzmocnienia współpracy w sektorze energetycznym, podała saudyjska państwowa agencja informacyjna.

Porozumienie z Katarem ustanawia ramy współpracy w przemyśle naftowym, sektorze gazu ziemnego i petrochemii. Przewiduje również zbadanie wspólnych możliwości rozwoju rurociągów do transportu i eksportu.

Czytaj nas na