W Pakistanie gubernator prowincji Chajber Pasztunchwa Faisal Karim Kundi poprowadził pierwsze posiedzenie rady doradczej prowincji, utworzonej przez rząd federalny po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatorskich. Poinformował o tym Dawn.

Na początku posiedzenia członkowie rady przedstawili się i opowiedzieli o przydzielonych im obszarach pracy. Kundi oświadczył, że rada stoi przed wieloma wyzwaniami, a jej uczestnicy otrzymają briefingi dotyczące ich zakresów odpowiedzialności i będą mieli kilka dni na zapoznanie się z nimi.

Bezpieczeństwo uznano za priorytet

Gubernator powiedział, że prace należy przyspieszyć, a wobec korupcji będzie obowiązywać zerowa tolerancja. Według niego najważniejszą kwestią jest sytuacja w zakresie prawa i porządku. Zaapelował również o wykorzystanie doświadczeń innych prowincji.

Kundi nazwał obecną sytuację szansą na poprawę wizerunku Chajber Pasztunchwy. Oświadczył, że pokój w prowincji może sprzyjać przyjazdowi turystów i inwestorów.

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Oświadczenia o walce z terroryzmem

W wystąpieniu do mieszkańców prowincji Kundi powiedział, że z powodu „nadzwyczajnych okoliczności” podjęto niezbędne środki zgodnie z Konstytucją. Obiecał powstrzymać się od retoryki politycznej i oświadczył, że jego głównym celem jest przywrócenie Chajber Pasztunchwie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności.

Według gubernatora mieszkańcy prowincji zapłacili wysoką cenę z powodu terroryzmu. Podkreślił, że Pasztuni nie są przyczyną terroryzmu, lecz stali się jego największymi ofiarami. Kundi oświadczył, że zamierza wzmocnić możliwości policji i departamentu ds. walki z terroryzmem.

Poinformował również, że rada skoncentruje się na ochronie zdrowia, edukacji i zatrudnieniu. Kundi jako odrębne zadanie wskazał likwidację całej infrastruktury sprzyjającej terroryzmowi, w tym przeciwdziałanie osobom, które go wspierają i finansują. Zapewnił, że środki nadzwyczajne nie są wymierzone w żadną konkretną partię ani grupę.

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