Południowokoreańska Narodowa Komisja Praw Człowieka wycofała wcześniejszą rekomendację dotyczącą zagwarantowania byłemu prezydentowi Yoon Suk Yeolowi prawa do obrony podczas rozpatrywania jego sprawy impeachmentu przez Trybunał Konstytucyjny. Poinformował o tym 12 października Korea Herald.

Wycofanie rekomendacji

Państwowa Narodowa Komisja Praw Człowieka Korei Południowej zatwierdziła propozycję wycofania rekomendacji i publicznego przeproszenia za jej przyjęcie. Przewodniczący komisji Ahn Chang-ho wstrzymał się od głosu. Według publikacji Ahn Chang-ho został powołany przez Yoon Suk Yeola.

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Tło decyzji

W lutym 2025 roku komisja spotkała się z krytyką po przyjęciu rekomendacji. Stało się to w obliczu coraz aktywniejszych wezwań zwolenników Yoona do zapewnienia byłemu prezydentowi sprawiedliwego procesu.

Sprawa impeachmentu była związana z krótkotrwałym ogłoszeniem stanu wojennego 3 grudnia 2024 roku. Rekomendacja komisji dotyczyła zagwarantowania prawa Yoona do obrony właśnie podczas rozpraw przed Trybunałem Konstytucyjnym.

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