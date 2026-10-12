Национальная комиссия по правам человека Южной Кореи отменила предыдущую рекомендацию о гарантировании права на защиту бывшего президента Юн Сок Ёля во время рассмотрения его дела об импичменте в Конституционном суде. Об этом 12 октября сообщило издание Korea Herald.

Отмена рекомендации

Государственная Национальная комиссия по правам человека Южной Кореи одобрила предложение об отзыве рекомендации и публичных извинениях за ее принятие. Председатель комиссии Ан Чхан Хо воздержался при голосовании. По данным издания, Ан Чхан Хо был назначен Юн Сок Ёлем.

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Предыстория решения

В феврале 2025 года комиссия подверглась критике после принятия рекомендации. Это произошло на фоне все более активных призывов сторонников Юна обеспечить бывшему президенту справедливое судебное разбирательство.

Дело об импичменте было связано с кратковременным объявлением военного положения 3 декабря 2024 года. Рекомендация комиссии касалась гарантирования права Юна на защиту именно во время слушаний в Конституционном суде.

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