巴基斯坦开伯尔-普什图省省长费萨尔·卡里姆·昆迪主持了该省顾问委员会的首次会议。该委员会是在实施紧急状态和省长管治后由联邦政府组建的。据《黎明报》报道。

会议开始时，委员会成员作了自我介绍，并介绍了各自负责的工作领域。昆迪表示，委员会面临许多挑战，成员将收到有关各自职责领域的简报，并有数天时间进行了解。

安全被列为优先事项

省长表示，必须加快工作进度，并将对腐败实行零容忍。他说，首要问题是治安形势。他还呼吁借鉴其他省份的经验。

昆迪称，当前形势是改善开伯尔-普什图省形象的机会。他表示，该省的和平能够促进游客和投资者到来。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于反恐斗争的声明

昆迪在向该省居民发表讲话时表示，由于“特殊情况”，已根据宪法采取必要措施。他承诺避免政治言辞，并表示其主要目标是让和平、安全与稳定重返开伯尔-普什图省。

省长表示，该省居民因恐怖主义付出了沉重代价。他强调，普什图人并非恐怖主义的根源，而是其最大的受害者。昆迪表示，计划加强警方和反恐部门的能力。

他还表示，委员会将重点关注医疗保健、教育和就业。昆迪称，一项单独任务是消除所有助长恐怖主义的基础设施，包括打击支持和资助恐怖主义的人。他保证，紧急措施并非针对任何特定政党或团体。

关注我们在