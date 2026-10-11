В столице Бельгии Брюсселе десятки тысяч человек 11 октября прошли маршем к штаб-квартире Европейского союза, требуя более активных действий в борьбе с изменением климата. Полиция оценила число участников акции в 45 тысяч. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Марш перед климатическим саммитом

Демонстрация состоялась накануне ежегодной конференции ООН по изменению климата COP31, которая должна пройти в следующем месяце в турецкой Анталье. Участники марша призвали политиков прислушаться к гражданам и принимать более решительные экологические решения.

Экономист Этьен де Каллатай, присоединившийся к акции, заявил AFP, что обеспокоенность изменением климата распространена не только среди протестующих. По его словам, экстремальная жара, которую Европа пережила летом, сделала эту проблему заметной для всех.

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Призывы к справедливым изменениям

Сотрудница неправительственной организации по сотрудничеству в целях развития Орор Шрайбер пришла на марш вместе с семьей. Она подчеркнула необходимость учитывать требования молодежи и наиболее уязвимых групп, а также развивать более экологичные и справедливые цепочки поставок с учетом условий труда и оплаты работников.

Ожидания от COP31 остаются низкими. В материале отмечается, что США при президенте Дональде Трампе отошли от климатического процесса, тогда как в Европе ослаб импульс к более амбициозным решениям. ЕС настаивает, что сохраняет роль мирового лидера в климатической политике и является одним из главных международных доноров в этой сфере, однако в последнее время блок ослабил часть экологического законодательства. В частности, Еврокомиссия предложила отложить на год — с 2027 до 2028 года — применение закона о метане.

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