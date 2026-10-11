W stolicy Belgii, Brukseli, dziesiątki tysięcy ludzi 11 października przemaszerowały do siedziby Unii Europejskiej, domagając się aktywniejszych działań w walce ze zmianą klimatu. Policja oceniła liczbę uczestników akcji na 45 tys. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Marsz przed szczytem klimatycznym

Demonstracja odbyła się przed doroczną konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu COP31, która ma odbyć się w przyszłym miesiącu w Antalyi w Turcji. Uczestnicy marszu wezwali polityków do wsłuchania się w głos obywateli i podejmowania bardziej zdecydowanych decyzji środowiskowych.

Ekonomista Etienne de Callatay, który dołączył do akcji, powiedział AFP, że obawy związane ze zmianą klimatu są powszechne nie tylko wśród protestujących. Jak stwierdził, ekstremalne upały, których Europa doświadczyła latem, sprawiły, że problem stał się widoczny dla wszystkich.

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Apele o sprawiedliwe zmiany

Aurore Schreiber, pracownica organizacji pozarządowej zajmującej się współpracą na rzecz rozwoju, przyszła na marsz wraz z rodziną. Podkreśliła potrzebę uwzględnienia postulatów młodzieży i najbardziej narażonych grup, a także rozwijania bardziej ekologicznych i sprawiedliwszych łańcuchów dostaw z uwzględnieniem warunków pracy oraz wynagrodzeń pracowników.

Oczekiwania wobec COP31 pozostają niskie. W materiale zaznaczono, że Stany Zjednoczone za prezydentury Donalda Trumpa wycofały się z procesu klimatycznego, podczas gdy w Europie osłabł impuls do bardziej ambitnych decyzji. UE nalega, że zachowuje rolę światowego lidera polityki klimatycznej i jest jednym z głównych międzynarodowych darczyńców w tej dziedzinie, jednak blok w ostatnim czasie złagodził część przepisów środowiskowych. W szczególności Komisja Europejska zaproponowała odroczenie o rok — z 2027 na 2028 rok — stosowania ustawy dotyczącej metanu.

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