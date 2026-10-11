10月11日，在比利时首都布鲁塞尔，数万人游行前往欧盟总部，要求采取更积极的行动应对气候变化。警方估计活动参与人数为4.5万人。据Channel NewsAsia报道。

气候峰会前的游行

此次示威在联合国年度气候变化大会COP31召开前举行，该会议计划于下月在土耳其安塔利亚举行。游行参与者呼吁政治人士倾听公民的声音，并采取更果断的环保决策。

参加活动的经济学家艾蒂安·德·卡拉泰对法新社表示，对气候变化的担忧不仅存在于抗议者之中。他说，欧洲今夏经历的极端高温让所有人都注意到了这一问题。

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呼吁公平变革

从事发展合作工作的非政府组织雇员奥罗尔·施赖伯与家人一同参加了游行。她强调，有必要考虑年轻人和最脆弱群体的诉求，并发展更环保、更公平的供应链，同时顾及劳动条件和员工薪酬。

外界对COP31的期待仍然较低。报道指出，在唐纳德·特朗普担任总统期间，美国已退出气候进程，而欧洲推动更具雄心决策的动力有所减弱。欧盟坚持认为，其仍保持全球气候政策领导者的角色，并且是这一领域主要国际捐助方之一，但该集团近期已放松部分环境立法。尤其是，欧盟委员会提议将甲烷法的适用时间推迟一年——从2027年推迟至2028年。

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