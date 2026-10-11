В Кракове, Польша, экзитполы показали преимущество Лукаша Гибалы во втором туре досрочных выборов мэра города. По данным Interia, экзитпол OGB для Polsat News и Newsmax Polska оценил поддержку Гибалы в 64,1%, тогда как его соперница Моника Пёнтковская получила 35,9%.

Экзитпол Ipsos, в свою очередь, зафиксировал 61% поддержки Гибалы и 39% — Пёнтковской. По оценке OGB, явка во втором туре составила 42,6%.

Результаты по полу избирателей

По данным OGB, Гибалу поддержали 61,9% опрошенных женщин и 66,9% мужчин. Пёнтковскую выбрали соответственно 38,1% женщин и 33,1% мужчин.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В экзитполе Ipsos разница была больше: согласно опросу, за Гибалу проголосовали 64,7% мужчин и 57,3% женщин. Пёнтковскую поддержали 35,3% мужчин и 42,7% женщин.

Досрочные выборы

Досрочные выборы назначили после того, как в мае на референдуме с должности мэра Кракова отозвали Александра Мишальского, представителя «Гражданской коалиции». До избрания нового мэра городом руководит Станислав Крацик, который был заместителем Мишальского.

В первом туре 27 сентября Гибала набрал 36,38% голосов, а Пёнтковская, поддержанная «Гражданской коалицией» и Польской крестьянской партией, — 29,91%. Явка в первом туре составила 43,5%.

Читай нас в