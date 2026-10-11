Пассажирский терминал международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 11 октября был поражен снарядом. Это произошло на следующий день после ракетной атаки на тот же терминал, в результате которой число погибших выросло до 13. Ответственность за эти и другие удары взяли на себя йеменские хуситы.

Как сообщает PBS NewsHour, коалиция во главе с Саудовской Аравией, воюющая в Йемене против поддерживаемых Ираном хуситов, заявила о попадании в комплекс внутренних терминалов 3 и 4. Саудовские власти сообщили о раненых в результате нового удара. В воскресенье аэропорт оставался закрытым.

Жертвы субботней атаки

В результате субботней ракетной атаки первоначально погибли 12 человек, еще около 300 получили ранения, причем некоторые — критические. Посольство Индии в Саудовской Аравии сообщило, что 11 октября гражданин страны умер от травм, полученных во время субботнего удара. Это увеличило число погибших до 13.

Саудовские власти сообщали, что среди погибших были граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, Палестины, США, Египта, Иордании, Сирии и Судана.

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Другие заявленные атаки

Саудовские власти также заявили об атаке на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на побережье Персидского залива, не предоставив подробностей. Хуситы, со своей стороны, заявили об атаке на этот аэропорт, а также на нефтяные и газовые объекты на востоке королевства.

Хуситы заявляют, что с среды ежедневно наносят удары по аэропорту Эр-Рияда, который, по данным источника, не имеет военных объектов. Они призвали авиакомпании, работников и пассажиров не пользоваться саудовскими аэропортами и воздушным пространством, назвав их зоной операций. Несколько международных авиакомпаний уже приостановили рейсы на разные сроки.

Перед новым ударом по Эр-Рияду хуситы также заявили, что аэропорт в контролируемой ими йеменской столице Сане снова подвергся атаке, в которой они обвинили Саудовскую Аравию.

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