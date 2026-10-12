В Кении Управление связи планирует создать централизованную базу данных номеров мобильной связи, которые были деактивированы и повторно выданы новым абонентам. Она должна помочь банкам, финтех-компаниям и другим сервисам не отправлять посторонним людям сообщения, предназначенные предыдущим владельцам номеров, сообщает Nation Kenya.

База будет содержать перечень номеров, повторно выданных в течение определенного периода. Сторонние поставщики услуг, в частности платформы массовых SMS-рассылок, смогут проверять статус номера перед отправкой сообщений, связанных с подписками.

Защита данных абонентов

Регулятор заявил, что проверка базы должна обеспечить отправку сообщений только законному владельцу номера. Инициатива связана с рисками для безопасности и конфиденциальности, поскольку мобильные номера используются для мобильного банкинга, доступа к онлайн-аккаунтам и подтверждения личности одноразовыми паролями.

После смены владельца номера банки, сберегательно-кредитные кооперативы и финтех-компании могут отправлять новому пользователю уведомления о счете или сообщения для сброса пароля, предназначенные предыдущему абоненту. Согласно проекту правил, Safaricom, Airtel Kenya и другие операторы должны будут раз в три месяца передавать в централизованную систему перечни деактивированных и повторно выданных номеров.

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Правила деактивации номеров

Предлагаемые правила предусматривают, что номер станет пригодным для деактивации и повторной выдачи после трех месяцев без действий, приносящих оператору доход. К таким действиям относятся звонки, SMS, использование мобильного интернета, пополнение счета и дополнительные услуги.

После этого операторы должны будут связаться с абонентом и предоставить еще три месяца для восстановления номера. За 30 дней до окончания этого срока они должны публиковать перечни номеров, подлежащих деактивации, на сайтах, в газетах общенационального распространения и других медиа.

Новые и повторно выданные номера по умолчанию не будут получать маркетинговые сообщения. Перед повторным предоставлением номера операторы также должны будут отвязать и архивировать персональные данные предыдущего владельца, чтобы они не были доступны новому абоненту.

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