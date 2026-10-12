肯尼亚通信管理局计划建立一个集中式数据库，收录已被停用并重新分配给新用户的移动电话号码。据Nation Kenya报道，该数据库旨在帮助银行、金融科技公司及其他服务机构避免向无关人员发送原本 предназнач给号码前任所有者的信息。

该数据库将包含在特定期间内被重新分配的号码清单。第三方服务提供商，包括群发短信平台，将能够在发送与订阅相关的信息前核查号码状态。

保护用户数据

监管机构表示，核查该数据库应确保信息只发送给号码的合法持有人。这一举措与安全和隐私风险有关，因为移动号码被用于移动银行、访问在线账户以及通过一次性密码验证身份。

号码更换所有者后，银行、储蓄和信贷合作社以及金融科技公司可能会向新用户发送原本 предназнач给前任用户的账户通知或密码重置信息。根据规则草案，Safaricom、Airtel Kenya及其他运营商将必须每三个月向集中式系统提交已停用和重新分配号码的清单。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

号码停用规则

拟议规则规定，若连续三个月未发生为运营商带来收入的活动，号码将具备被停用和重新分配的条件。这类活动包括通话、短信、使用移动互联网、账户充值和增值服务。

此后，运营商必须联系用户，并额外提供三个月时间以恢复该号码。在该期限结束前30天，运营商必须在网站、全国发行的报纸及其他媒体上公布将被停用号码的清单。

新号码和重新分配的号码默认不会接收营销信息。在重新分配号码前，运营商还必须解除关联并归档前任所有者的个人数据，以确保新用户无法访问这些数据。

关注我们在