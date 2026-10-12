W Kenii Urząd Łączności planuje utworzyć scentralizowaną bazę danych numerów telefonii komórkowej, które zostały dezaktywowane i ponownie przydzielone nowym abonentom. Ma ona pomóc bankom, firmom fintech i innym usługodawcom nie wysyłać przypadkowym osobom wiadomości przeznaczonych dla poprzednich właścicieli numerów, informuje Nation Kenya.

Baza będzie zawierać wykaz numerów ponownie przydzielonych w określonym okresie. Zewnętrzni dostawcy usług, w tym platformy do masowej wysyłki SMS, będą mogli sprawdzać status numeru przed wysłaniem wiadomości związanych z subskrypcjami.

Ochrona danych abonentów

Regulator oświadczył, że sprawdzenie bazy ma zapewnić wysyłanie wiadomości wyłącznie do prawowitego właściciela numeru. Inicjatywa wiąże się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i prywatności, ponieważ numery telefonów komórkowych są wykorzystywane do bankowości mobilnej, dostępu do kont online i potwierdzania tożsamości za pomocą haseł jednorazowych.

Po zmianie właściciela numeru banki, spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe i firmy fintech mogą wysyłać nowemu użytkownikowi powiadomienia o rachunku lub wiadomości dotyczące resetowania hasła, przeznaczone dla poprzedniego abonenta. Zgodnie z projektem przepisów Safaricom, Airtel Kenya i inni operatorzy będą musieli raz na trzy miesiące przekazywać do scentralizowanego systemu wykazy dezaktywowanych i ponownie przydzielonych numerów.

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Zasady dezaktywacji numerów

Proponowane przepisy przewidują, że numer stanie się kwalifikowany do dezaktywacji i ponownego przydzielenia po trzech miesiącach bez działań przynoszących operatorowi dochód. Do takich działań należą połączenia, SMS-y, korzystanie z internetu mobilnego, doładowania konta i usługi dodatkowe.

Następnie operatorzy będą musieli skontaktować się z abonentem i zapewnić mu kolejne trzy miesiące na odzyskanie numeru. Na 30 dni przed końcem tego okresu muszą publikować wykazy numerów podlegających dezaktywacji na stronach internetowych, w gazetach o zasięgu ogólnokrajowym i w innych mediach.

Nowe i ponownie przydzielone numery domyślnie nie będą otrzymywać wiadomości marketingowych. Przed ponownym przydzieleniem numeru operatorzy będą również musieli odłączyć i zarchiwizować dane osobowe poprzedniego właściciela, aby nie były dostępne dla nowego abonenta.

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