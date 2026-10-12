12 października w Rawalpindi w Pakistanie Pakistan i Brazylia uzgodniły wzmocnienie współpracy między swoimi siłami zbrojnymi. Jak informuje Dawn, brazylijska delegacja pod przewodnictwem admirała Renato Rodriguesa de Aguiara Freirego spotkała się w Kwaterze Głównej z marszałkiem polnym Asimem Munirem, szefem Sił Obrony i szefem sztabu armii Pakistanu.

Rozmowy w Kwaterze Głównej

Zgodnie z oświadczeniem pakistańskiej Międzyresortowej Służby Public Relations ISPR strony omówiły kwestie będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania, regionalną sytuację bezpieczeństwa oraz możliwości rozszerzenia dwustronnej współpracy obronnej i w dziedzinie bezpieczeństwa.

Przywódcy wojskowi wyrazili zadowolenie z długotrwałych przyjaznych relacji między Pakistanem a Brazylią i zgodzili się zacieśniać kontakty między siłami zbrojnymi obu państw. Munir podkreślił również zobowiązanie Pakistanu do wzmacniania więzi obronnych z Brazylią.

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Wizyta brazylijskiej delegacji

Według ISPR admirał Freire zaznaczył profesjonalizm i gotowość operacyjną pakistańskiego wojska, a także jego wkład w regionalny pokój i stabilność. Po przybyciu do Kwatery Głównej oddano mu honory wojskowe przez żołnierzy kontyngentu trzech rodzajów sił zbrojnych.

W oświadczeniu ISPR wskazano, że wizyta pokazuje wspólne dążenie Pakistanu i Brazylii do pogłębiania współpracy obronnej oraz dwustronnych więzi wojskowych.

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