12 октября в Равалпинди, Пакистан, Пакистан и Бразилия договорились усилить сотрудничество между своими вооруженными силами. Как сообщает Dawn, бразильская делегация во главе с адмиралом Ренату Родригесом де Агиаром Фрейре встретилась в Генеральном штабе с фельдмаршалом Асимом Муниром, начальником Сил обороны и начальником штаба армии Пакистана.

Переговоры в Генеральном штабе

Согласно заявлению пакистанской Межведомственной службы по связям с общественностью ISPR, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, региональную ситуацию в сфере безопасности и возможности расширения двустороннего оборонного сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности.

Военные руководители выразили удовлетворение длительными дружественными отношениями между Пакистаном и Бразилией и договорились укреплять контакты между вооруженными силами двух государств. Мунир также подчеркнул обязательство Пакистана укреплять оборонные связи с Бразилией.

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Визит бразильской делегации

По данным ISPR, адмирал Фрейре отметил профессионализм и оперативную готовность пакистанских военных, а также их вклад в региональный мир и стабильность. По прибытии в Генеральный штаб ему были отданы почести военнослужащими контингента трех видов вооруженных сил.

В заявлении ISPR отметили, что визит демонстрирует общее стремление Пакистана и Бразилии углублять оборонное сотрудничество и двусторонние военные связи.

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