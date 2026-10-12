Посол США при НАТО Мэтью Витакер заверил еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса в том, что Вашингтон по-прежнему привержен защите Европы. Такое заявление он сделал на фоне пересмотра американской военной стратегии, который предусматривает вывод с континента тысяч военнослужащих и сокращение присутствия ключевых стратегических ресурсов США.

Его заявление прозвучало на Варшавском форуме во время панельной дискуссии, посвященной «НАТО 3.0» — модели, которую поддерживают США и которая предполагает, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении своей обороны конвенционными вооруженными силами.

«Мы по-прежнему любим вас. Я постоянно повторяю нашим европейским союзникам… что Соединённые Штаты не отступают», — сказал Витакер.

Ожидается, что пересмотр Пентагоном развертывания американских войск в Европе завершится к декабрю, а его выводы будут представлены министру обороны США Питу Хэгсету. Эта оценка может проложить путь к дальнейшему сокращению военного присутствия США на континенте.

Однако отдельные меры по сокращению войск уже принимаются. Например, в мае Пентагон отдал приказ о выводе примерно 5 000 военнослужащих из Германии и отменил запланированное развертывание батальона дальнобойной артиллерии.

Витакер заявил, что не хочет «забегать вперед» в отношении дальнейших мер в рамках этого анализа, поскольку «они еще не готовы», но подчеркнул, что усилия Вашингтона по созданию более европейского НАТО «дают результат».

«Доказательством этого является то, что мы сегодня находимся здесь, в Польше, тратим 4,7 % на основные нужды обороны и действительно ведем Альянс к созданию более сильных и боеспособных вооруженных сил», — сказал он.

В свою очередь Кубилюс отметил, что «НАТО 3.0» не означает, будто Соединённые Штаты говорят: «Мы больше не любим вас, европейцы, поэтому вы должны сами справляться со своими делами».

Вместо этого, по его мнению, Европе необходимо развивать собственные возможности для сдерживания агрессии на своей территории.

«Европа должна взять ответственность в свои руки», — сказал еврокомиссар.

Об этом сообщает Euronews.

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