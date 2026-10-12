Пакистан і Бразилія домовилися посилити співпрацю між військовими — Dawn

У Равалпінді, Пакистан, 12 жовтня Пакистан і Бразилія домовилися посилити співпрацю між своїми збройними силами. Як повідомляє Dawn, бразильська делегація на чолі з адміралом Ренату Родрігесом де Агіаром Фрейре зустрілася в Генеральному штабі з фельдмаршалом Асімом Муніром, начальником Сил оборони та начальником штабу армії Пакистану.

Переговори у Генеральному штабі

За заявою пакистанської міжвідомчої служби зв’язків із громадськістю ISPR, сторони обговорили питання взаємного інтересу, регіональну безпекову ситуацію та можливості розширення двосторонньої оборонної й безпекової взаємодії.

Військові керівники висловили задоволення тривалими дружніми відносинами між Пакистаном і Бразилією та погодилися зміцнювати контакти між збройними силами двох держав. Мунір також наголосив на зобов’язанні Пакистану зміцнювати оборонні зв’язки з Бразилією.

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Візит бразильської делегації

За даними ISPR, адмірал Фрейре відзначив професіоналізм та оперативну готовність пакистанських військових, а також їхній внесок у регіональний мир і стабільність. Після прибуття до Генерального штабу йому віддали почесті військовослужбовці контингенту трьох видів збройних сил.

У заяві ISPR зазначили, що візит демонструє спільне прагнення Пакистану та Бразилії поглиблювати оборонну співпрацю і двосторонні військові зв’язки.

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