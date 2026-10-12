Правительство Греции представило новую нормативную базу, предусматривающую ограничение доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Законодательство должно вступить в силу 1 января 2027 года при условии окончательного одобрения парламентом, сообщает Balkan Insight.

Какие платформы охватит ограничение

На начальном этапе правила будут применяться к Facebook, TikTok, LinkedIn и Instagram. Другие социальные сети будут добавляться постепенно. Ограничение будет касаться только соцсетей, а не общего пользования интернетом или другими технологиями.

Министр координации правительственной политики Акис Скертсос заявил, что власти стремятся регулировать технологии с человекоцентричным подходом, в частности когда речь идет о здоровье и развитии детей. Правительство назвало целью новой инициативы противодействие цифровой зависимости среди несовершеннолетних.

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Рассмотрение законопроекта

Законопроект должны передать в парламентский комитет 13 октября 2026 года, а голосование правительство планирует провести 22 октября 2026 года. Исполнение правил будет опираться на законодательство ЕС о цифровых услугах — Digital Services Act. За нарушения будут применяться механизмы надзора и санкции, определенные правом Европейского союза.

В 2024 году Греция уже запретила пользоваться мобильными телефонами в школах. Власти также запустили сайт с советами для родителей по инструментам родительского контроля и разработали приложение Kids Wallet App. Оно позволяет родителям хранить цифровую идентификацию ребенка, а также ограничивать или блокировать доступ к приложениям и онлайн-сервисам на мобильном устройстве, которым пользуется несовершеннолетний.

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