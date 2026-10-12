Grecki rząd przedstawił nowe ramy regulacyjne, które przewidują ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia. Ustawodawstwo ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku, pod warunkiem ostatecznego zatwierdzenia przez parlament, informuje Balkan Insight.

Jakie platformy obejmie ograniczenie

Na początkowym etapie przepisy będą dotyczyć Facebooka, TikToka, LinkedIna i Instagrama. Kolejne media społecznościowe będą dodawane stopniowo. Ograniczenie będzie dotyczyć wyłącznie mediów społecznościowych, a nie ogólnego korzystania z internetu ani innych technologii.

Minister koordynacji polityki rządowej Akis Skertsos oświadczył, że władze dążą do regulowania technologii w podejściu skoncentrowanym na człowieku, w szczególności jeśli chodzi o zdrowie i rozwój dzieci. Rząd określił jako cel nowej inicjatywy przeciwdziałanie uzależnieniu cyfrowemu wśród nieletnich.

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Rozpatrzenie projektu ustawy

Projekt ustawy ma zostać przekazany komisji parlamentarnej 13 października 2026 roku, a rząd planuje przeprowadzić głosowanie 22 października 2026 roku. Egzekwowanie przepisów będzie opierać się na unijnym akcie o usługach cyfrowych — Digital Services Act. Za naruszenia będą stosowane mechanizmy nadzoru i sankcje określone w prawie Unii Europejskiej.

W 2024 roku Grecja już zakazała korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Władze uruchomiły także stronę internetową z poradami dla rodziców dotyczącymi narzędzi kontroli rodzicielskiej oraz opracowały aplikację Kids Wallet App. Umożliwia ona rodzicom przechowywanie cyfrowej identyfikacji dziecka, a także ograniczanie lub blokowanie dostępu do aplikacji i usług online na urządzeniu mobilnym używanym przez nieletniego.

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