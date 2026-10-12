Греція готує обмеження соцмереж для дітей до 15 років — Balkan Insight

Уряд Греції представив нову нормативну базу, яка передбачає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років. Законодавство має набути чинності 1 січня 2027 року за умови остаточного схвалення парламентом, повідомляє Balkan Insight.

Які платформи охопить обмеження

На початковому етапі правила застосовуватимуться до Facebook, TikTok, LinkedIn та Instagram. Інші соціальні мережі додаватимуть поступово. Обмеження стосуватиметься лише соцмереж, а не загального користування інтернетом чи іншими технологіями.

Міністр координації урядової політики Акіс Скертсос заявив, що влада прагне регулювати технології з людиноцентричним підходом, зокрема коли йдеться про здоров’я та розвиток дітей. Уряд назвав метою нової ініціативи протидію цифровій залежності серед неповнолітніх.

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Розгляд законопроєкту

Законопроєкт мають передати до парламентського комітету 13 жовтня 2026 року, а голосування уряд планує провести 22 жовтня 2026 року. Виконання правил спиратиметься на законодавство ЄС про цифрові послуги — Digital Services Act. За порушення застосовуватимуть механізми нагляду та санкції, визначені правом Євросоюзу.

У 2024 році Греція вже заборонила користування мобільними телефонами в школах. Також влада запустила сайт із порадами для батьків щодо інструментів батьківського контролю та розробила застосунок Kids Wallet App. Він дає батькам змогу зберігати цифрову ідентифікацію дитини, а також обмежувати або блокувати доступ до застосунків і онлайн-сервісів на мобільному пристрої, яким користується неповнолітній.

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