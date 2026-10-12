希腊政府提出了一套新的监管框架，规定限制15岁以下儿童访问社交媒体。该立法将在获得议会最终批准的前提下于2027年1月1日生效，Balkan Insight报道。

限制将涵盖哪些平台

在初始阶段，这些规定将适用于Facebook、TikTok、LinkedIn和Instagram。其他社交网络将逐步被纳入。该限制仅适用于社交媒体，不涉及一般互联网使用或其他技术。

政府政策协调部长阿基斯·斯克尔佐斯表示，当局寻求以人为本的方式监管技术，尤其是在涉及儿童健康和发展时。政府称，新倡议的目标是应对未成年人中的数字成瘾问题。

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法案审议

该法案将于2026年10月13日提交议会委员会，政府计划于2026年10月22日进行表决。规则的执行将依托欧盟关于数字服务的立法——《数字服务法案》。违反规定者将面临欧盟法律规定的监督机制和制裁。

2024年，希腊已禁止在学校使用手机。政府还推出了一个网站，为家长提供有关家长控制工具的建议，并开发了Kids Wallet App应用程序。该应用使家长能够存储儿童的数字身份信息，并限制或阻止未成年人所使用移动设备上的应用程序和在线服务访问权限。

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