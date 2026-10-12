В Подмосковье сотни работников мусоровозов объявили забастовку из-за сокращения зарплат

В Подмосковье водители и грузчики компании «Эколайф», занимающейся вывозом бытовых отходов в Сергиевом Посаде и Дмитрове, устроили забастовку из-за двукратного сокращения зарплат.

По данным местного блогера Андрея Трофимова, работники требуют повысить фиксированную часть зарплаты с 15,5 до 25 тысяч рублей. Утром 12 октября большинство из 270 сотрудников базы не выехали на маршруты или оформили больничные, чтобы искать другую работу.

Работники утверждают, что даже при 12-часовом рабочем дне в сентябре при полной загрузке получили около 40 тысяч рублей.

Во время встречи с начальником базы Радиком Байбиковым тот, по словам работников, сначала заявил, что митинги ничего не дадут, а затем начал кричать на присутствующих и обвинять их в том, что они «качуют права». Он также призвал недовольных работников, отказывающихся выходить на работу, писать заявления об увольнении.

Забастовщики предположили, что на руководителя могли оказывать давление из головного офиса компании в Химках. Сам Байбиков заявил сотрудникам, что его якобы уже уволили, и обвинил в этом участников забастовки.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

Читай нас в