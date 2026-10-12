У Підмосков’ї сотні працівників сміттєвозів оголосили страйк через скорочення зарплат

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У Підмосков’ї водії та вантажники компанії «Еколайф», яка займається вивезенням побутових відходів у Сергієвому Посаді та Дмитрові, влаштували страйк через дворазове скорочення зарплат.

За даними місцевого блогера Андрія Трофімова, працівники вимагають підвищити фіксовану частину зарплати з 15,5 до 25 тисяч рублів. Вранці 12 жовтня більшість із 270 співробітників бази не виїхали на маршрути або оформили лікарняні, щоб шукати іншу роботу.

Працівники стверджують, що навіть за 12-годинний робочий день у вересні при повному завантаженні отримали близько 40 тисяч рублів.

Під час зустрічі з начальником бази Радиком Байбиковим той, за словами робітників, спочатку заявив, що мітинги нічого не дадуть, а згодом почав кричати на присутніх і звинувачувати їх у тому, що вони «качують права». Він також закликав незадоволених працівників, які відмовляються виходити на роботу, писати заяви на звільнення.

Страйкарі припустили, що на керівника могли тиснути з головного офісу компанії в Хімках. Сам Байбиков заявив співробітникам, що його нібито вже звільнили, і звинуватив у цьому учасників страйку.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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