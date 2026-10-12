В северном автономном районе Китая Внутренняя Монголия вдоль границы с Монголией развернули более 2 тысяч пожарных, чтобы сдержать природный пожар, приближающийся к китайской территории. Об этом сообщает ECNS со ссылкой на местные власти.

Пожар возник 9 октября

По данным издания, возгорание произошло около 13:00 9 октября на территории Монголии вдоль границы, недалеко от хошуна Восточный Уджимчин округа Шилин-Гол. Рельеф местности и ветер способствовали приближению огня к Китаю.

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Подразделения патрулируют границу

Власти активировали режим экстренного реагирования и привлекли Мобильный пожарно-спасательный корпус Внутренней Монголии, а также местные профессиональные и полупрофессиональные команды.

Пожарных разместили на отдельных участках границы. Они патрулируют с противопожарным оборудованием и готовы реагировать на дальнейшее распространение пожара. По состоянию на последнее обновление работы по сдерживанию огня продолжались, а пожар не пересек границу Китая.

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