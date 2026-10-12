W północnym autonomicznym regionie Chin, Mongolii Wewnętrznej, wzdłuż granicy z Mongolią rozmieszczono ponad 2 tysiące strażaków, aby powstrzymać pożar terenów naturalnych zbliżający się do terytorium Chin. Poinformował o tym ECNS, powołując się na lokalne władze.

Pożar wybuchł 9 października

Według publikacji pożar wybuchł około godziny 13:00 9 października na terytorium Mongolii wzdłuż granicy, w pobliżu chorągwi Wschodni Użymczyn w okręgu Xilingol. Ukształtowanie terenu i wiatr sprzyjały zbliżaniu się ognia do Chin.

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Jednostki patrolują granicę

Władze uruchomiły tryb reagowania kryzysowego i zaangażowały Mobilny Korpus Straży Pożarnej i Ratownictwa Mongolii Wewnętrznej, a także lokalne zespoły zawodowe i półzawodowe.

Strażaków rozmieszczono na poszczególnych odcinkach granicy. Patrolują oni teren z wyposażeniem przeciwpożarowym i są gotowi reagować na dalsze rozprzestrzenianie się pożaru. Według najnowszej aktualizacji działania mające na celu powstrzymanie ognia trwały, a pożar nie przekroczył granicy Chin.

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