Английский певец Робби Уильямс сбросил более 10 кг лишнего веса с помощью препарата «Оземпик», который стал популярным среди голливудских знаменитостей. Однако быстрое похудение с помощью этих инъекций может иметь нежелательные последствия, с которыми столкнулся и сам артист. Учёные исследуют новый побочный эффект препарата и объясняют, какие риски могут сопровождать его применение.

История Робби Уильямса

Робби Уильямс после резкого похудения на 12 кг начал терять зрение. По его словам, со временем после приема «Оземпика» он стал хуже видеть зрителей на своих концертах, а также футболистов на поле во время матча.

«Я начал пользоваться этими инъекциями довольно рано, но теперь замечаю, что моё зрение ухудшилось. Мне трудно разглядеть отдельных зрителей на концертах. Недавно я был на футбольном матче, и игроки казались мне пятнами на зеленом поле. Мне также пришлось сменить рецепт очков», — рассказывал артист в интервью The Sun.

Кроме того, в одном из комментариев Робби Уильямс не скрывал, что худеет с помощью «Оземпика». Наоборот, он говорил, что собирался увеличить дозу препарата.

Что известно о побочных эффектах «Оземпика»

Выяснилось, что ухудшение зрения после уколов «Оземпика» имеет вполне научное объяснение. Речь идет об осложнении после применения препарата – неартериитной передней ишемической оптической нейропатии. Речь идет об остром нарушении кровоснабжения зрительного нерва.

Такая патология приводит к частичной потере зрения на одном глазу. Причиной такой реакции организма является резкое падение артериального давления или спазм сосудов, через которые кровь поступает к нерву.

В частности, ученые подтвердили наличие связи между приемом «Оземпика» и риском развития упомянутой патологии. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале JAMA Ophthalmology в 2024 году.

К слову, врач и диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что среди разнообразных препаратов для похудения значительную популярность имеет так называемый «Оземпик». Однако, когда люди перестают его колоть, вес возвращается в несколько раз быстрее. Эксперт прокомментировала исследование, которое доказывает, что после курса «Оземпика» человек снова набирает вес.

«Оземпик» повышает риск подагры и остеопороза — исследование.

Напомним, что датская фармкомпания Novo Nordisk борется против экспорта российского аналога препарата для похудения.

В России продают миллионы упаковок «поддельного Оземпика».

Напомним, что в РФ работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое обследование.

Также недельные расходы на войну превысили годовые бюджеты 75% российских регионов.

Читай нас в