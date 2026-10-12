+11° Киев +8° Варшава +16° Вашингтон
$ 45.05 € 50.36 zł 11.48
$ 45.05 € 50.36 zł 11.48
+11° Киев +8° Варшава +16° Вашингтон
Новости Мир

Учёные выявили новый побочный эффект препарата «Оземпик»; среди пострадавших — певец Робби Уильямс

UA NEWS 12 Октября 2026 17:40
Учёные выявили новый побочный эффект препарата «Оземпик»; среди пострадавших — певец Робби Уильямс

Английский певец Робби Уильямс сбросил более 10 кг лишнего веса с помощью препарата «Оземпик», который стал популярным среди голливудских знаменитостей. Однако быстрое похудение с помощью этих инъекций может иметь нежелательные последствия, с которыми столкнулся и сам артист. Учёные исследуют новый побочный эффект препарата и объясняют, какие риски могут сопровождать его применение.

История Робби Уильямса

Науковці виявили новий побічний ефект від «Оземпіку». Одна з жертв – Роббі Вільямс фото 1

Робби Уильямс после резкого похудения на 12 кг начал терять зрение. По его словам, со временем после приема «Оземпика» он стал хуже видеть зрителей на своих концертах, а также футболистов на поле во время матча.

«Я начал пользоваться этими инъекциями довольно рано, но теперь замечаю, что моё зрение ухудшилось. Мне трудно разглядеть отдельных зрителей на концертах. Недавно я был на футбольном матче, и игроки казались мне пятнами на зеленом поле. Мне также пришлось сменить рецепт очков», — рассказывал артист в интервью The Sun.

Кроме того, в одном из комментариев Робби Уильямс не скрывал, что худеет с помощью «Оземпика». Наоборот, он говорил, что собирался увеличить дозу препарата.

Что известно о побочных эффектах «Оземпика»

Выяснилось, что ухудшение зрения после уколов «Оземпика» имеет вполне научное объяснение. Речь идет об осложнении после применения препарата – неартериитной передней ишемической оптической нейропатии. Речь идет об остром нарушении кровоснабжения зрительного нерва.

Такая патология приводит к частичной потере зрения на одном глазу. Причиной такой реакции организма является резкое падение артериального давления или спазм сосудов, через которые кровь поступает к нерву.

В частности, ученые подтвердили наличие связи между приемом «Оземпика» и риском развития упомянутой патологии. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале JAMA Ophthalmology в 2024 году.

К слову, врач и диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что среди разнообразных препаратов для похудения значительную популярность имеет так называемый «Оземпик». Однако, когда люди перестают его колоть, вес возвращается в несколько раз быстрее. Эксперт прокомментировала исследование, которое доказывает, что после курса «Оземпика» человек снова набирает вес.

«Оземпик» повышает риск подагры и остеопороза — исследование.

Напомним, что датская фармкомпания Novo Nordisk борется против экспорта российского аналога препарата для похудения.

В России продают миллионы упаковок «поддельного Оземпика».

Напомним, что в РФ работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое обследование.

Также недельные расходы на войну превысили годовые бюджеты 75% российских регионов.

Читай нас в
Загружай наше приложение