На Бали турист пытался изгнать паука и сжег виллу стоимостью 130 тысяч долларов

На индонезийском острове Бали турист случайно вызвал пожар в арендованной элитной вилле, пытаясь прогнать паука из ванной комнаты. Инцидент произошел на популярном курорте, известном своими туристическими достопримечательностями.

Крупный пожар вспыхнул в поселке Тибубененг, расположенном в районе Северная Кута.

45-летний турист из Непала Гаорап Рана заметил в ванной виллы паука. Испытав сильный страх, мужчина решил с помощью огня выкурить его из угла.

Он поджёг клочок бумаги, бросил его в сторону паука и спокойно ушёл в другую комнату

Но через открытое окно ветер унес бумажку с огнем прямо на сухую соломенную крышу жилого здания.

Огонь на сухой соломенной крыше разгорелся за несколько секунд, а жара только ускорила масштабное возгорание.

«Крыша загорелась мгновенно, а сильный ветер и жаркая погода способствовали молниеносному распространению огня по всему зданию», — рассказала пресс-секретарь полиции округа Бадунг Ипда Ни Ньоман Юни Элтари.

Элитная вилла за считанные минуты превратилась в гигантский костёр, создав реальную угрозу возгорания соседних коттеджей. Сам турист успел вовремя выбежать на улицу.

Несмотря на оперативные действия пожарных, которые не допустили переброса огня на соседние дома, вся мебель, вещи и бытовая техника внутри виллы сгорели дотла.

По предварительным подсчётам, ущерб от неудачной попытки изгнания паука оценивается примерно в 130 тысяч долларов. Теперь туристу предстоит урегулировать юридические вопросы с владельцами сгоревшей недвижимости.

Об этом сообщает издание Bali Times.

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