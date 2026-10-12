Кипр сообщил Генеральному секретарю ООН о 659 заявленных нарушениях, которые, по утверждению республики, турецкие воздушные и военно-морские силы совершили в июне и июле. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Письмо 29 сентября направила постоянный представитель Кипра при ООН Мария Михаил. В качестве документа ООН оно было распространено 2 октября.

Воздушные и морские нарушения

В письме говорится о 626 воздушных и 33 морских нарушениях. Кипрская сторона относит к ним нарушения национального воздушного пространства, правил международного воздушного движения в районе полетной информации Никосии, территориальных вод республики, а также незаконное использование закрытых портов и аэропортов.

Из 626 зафиксированных воздушных эпизодов 203, по данным Кипра, были связаны с турецкими военными беспилотниками, а 192 — с турецкими военными истребителями. В приложениях к письму упомянуты истребители F-16, военные дроны, вертолеты и другие самолеты.

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Морские эпизоды, как указано в документе, касались турецких военных кораблей, в частности ракетных катеров, фрегатов, подводных лодок, десантных кораблей и патрульных судов.

Позиция Кипра

Михаил также заявила, что Турция проводила несанкционированные военные учения с нарушением воздушного пространства Республики Кипр и, по ее утверждению, незаконно издала одно уведомление для авиации.

По словам представительницы Кипра, турецкие силы ежедневно нарушают военное статус-кво на острове, наращивают военное присутствие и расширяют инфраструктуру в районах Республики Кипр, которые в письме названы оккупированными Турцией. Она считает, что эти действия подрывают доверие, необходимое для возобновления содержательных переговоров о всеобъемлющем урегулировании кипрского вопроса.

В письме также подчеркивается, что правительство Кипра поддерживает усилия ООН по возобновлению переговоров и достижению справедливого и прочного урегулирования в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

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