塞浦路斯向联合国秘书长通报了659起据称的违规行为。该共和国称，土耳其空军和海军力量在6月和7月实施了这些行为。Cyprus Mail对此进行了报道。

塞浦路斯常驻联合国代表玛丽亚·米海尔于9月29日发送了这封信。该信于10月2日作为联合国文件分发。

空中和海上违规行为

信中提到626起空中违规和33起海上违规。塞浦路斯方面将侵犯国家领空、违反尼科西亚飞行情报区国际空中交通规则、侵犯共和国领海，以及非法使用关闭的港口和机场，均列入其中。

在626起记录在案的空中事件中，据塞浦路斯称，203起涉及土耳其军用无人机，192起涉及土耳其军用战斗机。信函附件提到了F-16战斗机、军用无人机、直升机和其他飞机。

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文件指出，海上事件涉及土耳其军舰，包括导弹艇、护卫舰、潜艇、登陆舰和巡逻舰。

塞浦路斯的立场

米海尔还表示，土耳其进行了未经授权的军事演习，侵犯了塞浦路斯共和国领空，并且据她称，非法发布了一则航空通告。

这名塞浦路斯代表表示，土耳其部队每天都在破坏该岛的军事现状，加强军事存在，并扩大塞浦路斯共和国相关地区的基础设施；该信函将这些地区称为被土耳其占领的地区。她认为，这些行动削弱了恢复就全面解决塞浦路斯问题进行实质性谈判所需的信任。

信中还强调，塞浦路斯政府支持联合国为恢复谈判并根据联合国安全理事会决议达成公正和持久解决方案所作的努力。

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