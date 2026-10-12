Cypr poinformował sekretarza generalnego ONZ o 659 domniemanych naruszeniach, których — jak twierdzi republika — tureckie siły powietrzne i marynarka wojenna dopuściły się w czerwcu i lipcu. Informuje o tym Cyprus Mail.

List 29 września wysłała stała przedstawicielka Cypru przy ONZ Maria Michail. Jako dokument ONZ został on rozpowszechniony 2 października.

Naruszenia w przestrzeni powietrznej i na morzu

W liście mowa jest o 626 naruszeniach w przestrzeni powietrznej i 33 naruszeniach na morzu. Strona cypryjska zalicza do nich naruszenia krajowej przestrzeni powietrznej, zasad międzynarodowego ruchu lotniczego w Rejonie Informacji Powietrznej Nikozji, wód terytorialnych republiki, a także nielegalne korzystanie z zamkniętych portów i lotnisk.

Spośród 626 zarejestrowanych incydentów powietrznych 203, według Cypru, dotyczyły tureckich wojskowych dronów, a 192 — tureckich wojskowych myśliwców. W załącznikach do listu wspomniano myśliwce F-16, wojskowe drony, śmigłowce i inne samoloty.

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Incydenty na morzu, jak wskazano w dokumencie, dotyczyły tureckich okrętów wojennych, w tym kutrów rakietowych, fregat, okrętów podwodnych, okrętów desantowych i jednostek patrolowych.

Stanowisko Cypru

Michail oświadczyła również, że Turcja prowadziła nieautoryzowane ćwiczenia wojskowe z naruszeniem przestrzeni powietrznej Republiki Cypryjskiej oraz, jak twierdzi, nielegalnie wydała jedno zawiadomienie dla lotnictwa.

Według przedstawicielki Cypru tureckie siły codziennie naruszają wojskowe status quo na wyspie, zwiększają obecność wojskową i rozbudowują infrastrukturę na obszarach Republiki Cypryjskiej, które w liście nazwano okupowanymi przez Turcję. Uważa ona, że działania te podważają zaufanie potrzebne do wznowienia merytorycznych negocjacji w sprawie kompleksowego uregulowania kwestii cypryjskiej.

W liście podkreślono również, że rząd Cypru wspiera wysiłki ONZ na rzecz wznowienia negocjacji i osiągnięcia sprawiedliwego oraz trwałego uregulowania zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

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